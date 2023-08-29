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إصابة 4 مستوطنين رشقا بالحجارة شمالي رام الله

إصابة 4 مستوطنين رشقا بالحجارة شمالي رام الله
الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

أصيب 4 مستوطنين إسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، عقب رشق مركبات المستوطنين بالحجارة، قرب قرية مخماس، شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "لمركز الفلسطيني للاعلام" نقلا عن قناة “كان” الإسرائيلية، بأن 4 مستوطنين أصيبوا جرّاء تعرضهم لـ “هجوم” من قبل فلسطينيين قرب قرية مخماس قضاء رام الله.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قالت منظمة “إنقاذ بلا حدود” الإسرائيلية، إن مستوطنين أصيبا بجراح (لم تُوضح طبيعتها) بعد مهاجمتهما من قبل شبان فلسطينيين، قرب بلدة مخماس، شمال رام الله.

وتتواصل أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 19 عملاً مقاوماً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و10 مواجهات في مناطق متفرقة، أصيب خلالها مستوطن.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة نابلس، واستهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص وتفجير عبوات ناسفة.

واندلعت مواجهات في 10 نقاط متفرقة، شهدتها مناطق القدس وقلقيلية وأريحا وجنين ورام الله ونابلس، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” (1132) عملاً مقاوماً خلال الشهر الماضي، بينها (97) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (33) عملية منها في جنين.

وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيلياً منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري.

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