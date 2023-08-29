الرئيس الايراني: الکيان الصهيوني أضعف من أي وقت مضی

العالم - ايران

ورداً على سؤال حول ما اذا كانت التحركات الأميركية في منطقة شرق الفرات السوري، ستؤدي الى حرب اقليمية ودولية حذر منها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالأمس، قال رئيسي إنّ المقاومة ومن خلال حروبها كسرت جبروت الكيان الإسرائيلي، وهي اليوم أقوى من اي وقت مضى من خلال ابتكار مجاهدي فلسطين ولبنان.

وصرح ان هذه التحرکات الاميرکية لن تخلق أي خلل للمقاومة الموجودة في مختلف المناطق وطبعاً في ظل وجود حزب الله والسيد حسن نصرالله الذي استطاع ان يحصل علی ثقة اللبنانيين من الشيعة والسنة والمسيحيين ومختلف الطوائف الدينية، فهذا الموضوع مهم جداً بالنسبة لنا".