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حركة الجهاد الإسلامي:

عملية البأس الشديد تأكيد على جاهزية المقاومة

عملية البأس الشديد تأكيد على جاهزية المقاومة
الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مصعب البريم إن عملية البأس الشديد تؤكد جاهزية المقاومة وحضورها الميداني في مدن ومخيمات الضفة الثائرة، بتوجيه وقيادة حركة الجهاد الإسلامي وهذا الأداء المتطور والنوعي للمقاومة يردع المستوطنين ويربك حسابات الاحتلال".

العالم- فلسطين

ووجه مصعب البريم، التحية لسرايا القدس كتيبة نابلس التي تصدت لإرهاب الاحتلال وجنوده ومستوطنيه خلال عملية البأس الشديد وكمين مجاهديها المحكم.

وأضاف البريم في تصريح صحفي: " "تؤكد هذه العملية أن النهج المقاوم وحده القادر على حماية شعبنا الفلسطيني، والدفاع عن الأرض والمقدسات، وليس خيار التسوية".

وشدد البريم على أن هذه العمليات النوعية، وهذا المشهد الميداني، يؤكد أن معادلة وحدة الساحات أصبحت أحد الأركان الثابتة في إدارة المعركة مع العدو الصهيوني.

وتابع "نؤكد من خلال قيادة سرايا القدس لميدان المقاومة في الضفة الباسلة، أن سلاح الجهاد الاسلامي سيظل مشرعًا في وجه الاحتلال الصهيوني فقط، وستفشل كل محاولات استدراجنا لأي احتراب داخلي".

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حركة الجهاد الإسلامي: عملية البأس الشديد تأكيد على جاهزية المقاومة

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