مطار النجف الأشرف يستقبل أكثر من 97 ألف زائر أجنبي

العالم- العراق

وقال مدير منفذ مطار النجف الدولي اللواء الحقوقي رعد المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" منذ الأول من صفر ولغاية اليوم استقبل المطار أكثر من 700 رحلة حملت على متنها ما زاد عن 97 ألف وافد إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة في ذكرى الأربعينية من الدول العربية والإسلامية والأجنبية".

وأضاف، أن" وزير الداخلية أوعز إلى مديرية الجنسية بتعزيز كادر الجوازات وبأكثر من 200 منتسب وبواقع ضابط بكل كابينة مع ضابط احتياط وكان لهم دور مهم بضمان تسريع الإجراءات وانسيابية العمل بشكل سهل ودون توقف، كما تم تعزيزنا بقوة من قبل هيئة المنافذ الحدودية وجهاز المخابرات".