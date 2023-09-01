رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل سفير إيران لدى بلاده

العالم- ايران

وفي معرض تأكيده على العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الجارين، أكد رئيس الوزراء الباكستاني مجددًا التزام باكستان القوي بمواصلة تعزيز وتعميق هذه العلاقات.

وشدد أنور الحق كاكار على ضرورة التركيز على تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والأمني.

وقال ان افتتاح سوق ماند-بيشين الحدودي مؤخرًا لن يساهم في الارتقاء الاقتصادي للمناطق الحدودية فحسب، بل سيكون أيضًا بمثابة مظهر للالتزام الجماعي بالعمل من أجل تحسين أحوال الشعبين.

وفي معرض إشارته إلى أن سياسة الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي "الجوار أولاً" تتماشى تمامًا مع رؤية باكستان للتنمية والترابط الإقليميين، أكد رئيس الوزراء على أهمية قيام كلا البلدين بالاستفادة من موقعهما الجغرافي الفريد لتعزيز الأهداف المشتركة للسلام والازدهار الإقليميين من خلال زيادة التجارة والتعاون. تعزيز الاتصال الإقليمي.

بدوره قال السفير الإيراني إن إيران حريصة على البناء على المسار الإيجابي الأخير للعلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن.