الحوثي: قرار تخفيض المساعدات لليمن سياسي وجاء بإيعاز من أمريكا

العالم – اليمن

وشدد عضو المجلس السياسي الأعلى في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء، على ان آلية عمل الأمم المتحدة أثبتت عدم فاعليتها في التعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن والتي تعد الأسوأ على مستوى العالم.

واكد محمد علي الحوثي، ان قرار تخفيض المساعدات لليمن سياسي وجاء بإيعاز من الإدارة الأمريكية في الوقت الذي تستمر فيه معاناة شعب اليمن نتيجة العدوان والحصار الذي يتعرض له منذ 9 سنوات .

كما حمل عضو المجلس السياسي الأعلى في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء ،محمد علي الحوثي، دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له اليمن من أزمات إنسانية ومعيشية.