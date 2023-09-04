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الحوثي: قرار تخفيض المساعدات لليمن سياسي وجاء بإيعاز من أمريكا

الحوثي: قرار تخفيض المساعدات لليمن سياسي وجاء بإيعاز من أمريكا
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

ناقش عضو المجلس السياسي الأعلى في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء ،محمد علي الحوثي، مع المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،كورين فلايشر، اليوم الاثنين،تداعيات قرار برنامج الأغذية تخفيض المساعدات الإنسانية في اليمن.

العالم – اليمن

وشدد عضو المجلس السياسي الأعلى في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء، على ان آلية عمل الأمم المتحدة أثبتت عدم فاعليتها في التعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن والتي تعد الأسوأ على مستوى العالم.

واكد محمد علي الحوثي، ان قرار تخفيض المساعدات لليمن سياسي وجاء بإيعاز من الإدارة الأمريكية في الوقت الذي تستمر فيه معاناة شعب اليمن نتيجة العدوان والحصار الذي يتعرض له منذ 9 سنوات .

كما حمل عضو المجلس السياسي الأعلى في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء ،محمد علي الحوثي، دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له اليمن من أزمات إنسانية ومعيشية.

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الحوثي: قرار تخفيض المساعدات لليمن سياسي وجاء بإيعاز من أمريكا

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