بالفيديو..إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين(ع) في مقام السيدة خولة في لبنان

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وتولت لجنة الحماية في حزب الله تنظيم حركة السير عند التقاطعات ومداخل البلدات وفي محيط القرى.

ورفع المشاركون والمشاية الرايات العاشورائية السوداء والرايات الحسينية وصور الشهداء والقادة على امتداد الطريق الدولي بمسافة 20 كلم امتدت من رياق حتى مقام السيدة خولة (ع) عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي، حيث نُصبت عشرات خيم الضيافة التي تولت توزيع الطعام، الحلويات، الفاكهة، وعبوات المياه.

واللافت هذا العام عملية التنظيم بتوزيع مئات الحاويات المصنعة من الكرتون لرمي النفايات للحؤول دون رمي النفايات على الطريق الدولي.

وكان قد توافد الآف المحبين في مسيرة "موكب الأحزان" لمواساة ابنة الإمام الحسين السيدة خولة (عليهما السلام) ووفاء للدماء الطاهرة في كربلاء.

وانطلقت الوفود الجماهرية من دوار الجبلي تتقدمها الفرق الكشفية والفعاليات السياسية والدينية.

وقد استقبلت بعلبك منذ ليل أمس سلاسل بشرية قصدت مقام السيدة خولة، وانتشرت المضائف على امتداد الطريق المؤدية إلى المقام من الجهتين الجنوبية والشمالية لاستقبال المشاية الذين أصروا على المشاركة في الإحياء سيرا على الأقدام، تأسيا بموكب السبايا.

ونظمت الهيئة الصحية الإسلامية بالاشتراك مع مستشفى دار الأمل الجامعي حملة للتبرع بالدم تحت شعار: عطاء الدم.

ومن دوار بلدة دورس انطلقت صباحا مسيرة موكب الأحزان يتقدمها كشافة الإمام المهدي، فتيات جنود الحوراء من الهيئات النسائية اللواتي رفعن شعار لبيك يا زينب، التعبئة التربوية، مؤسسة جهاد البناء الإنمائية، مؤسسة الشهيد، لجنة إمداد الإمام الخميني، لبسة الأكفان، وفود من قطاعات الحزب ومؤسساته، مشهديات مستوحاة من المناسبة الأليمة، ومشاركين من مختلف المناطق اللبنانية غصت بهم قاعات وباحات المقام والطرقات المحيطة به.

وأشار مسؤول قسم الإعلام في البقاع مالك ياغي إلى أن إحياء شعيرة أربعينية الإمام الحسين تعم كل أنحاء العالم، وستبقى كربلاء مدرسة ومنارة للمجاهدين والأحرار وللمتمسكين بنهجه القويم، وللسالكين على طريق الحق والعدل في مواجهة الباطل والظلم.

وترافق مع إحياء ذكرى الأربعين، أنشطة محلية بيئية وتوعوية لناشطين، أبرزها مبادرة أطلقها تجمع باقون أطلق علها تسمية على طريق الحسين للحفاظ على النظافة وسلامة البيئة، تمثلت بتوزيع حوالي ألف حاوية لفرز النفايات، على الطريق الدولية الممتدة من مفرق بلدة سرعين إلى مقام السيدة خولة في بعلبك، شارك فيها 400 متطوع ومتطوعة.