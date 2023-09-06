بدء الجلسة الختامية الاستثنائية لمؤتمر اتحاد المؤسسات العربية (فيا آراب)

العالم - سوريا

وقال معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور أيمن سوسان في كلمة له خلال الجلسة: “نأمل أن يكون هذا المؤتمر انطلاقة جديدة لتعزيز عمل (فيا آراب) لتستطيع النهوض كصوت واحد في البلاد الموجودة فيها وخلق رأي عام مناصر للقضايا العادلة”.

بدوره قال رئيس اتحاد المؤسسات العربية في دول أمريكا اللاتينية (فيا آراب) جورج: “خلال نصف عقد كانت (فيا آراب) صوتاً للدفاع عن القضايا المحقة والنبيلة، ونعبر عن تضامننا اللامشروط مع قضايا الشعوب العربية العادلة، وندين كل الاعتداءات والحصار الجائر الذي يؤدي للإضرار بالشعوب”.