هاشتاغ.. تطاول على الذات الإلهية في الرياض + فيديو

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المغنية الأسترالية "إيغي آزاليا" أقامت حفلا في السعودية حيث تطاولت في إحدى أغانيها على الذات الإلهية وسط تفاعل من الجمهور الحاضر.

هذا التطاول أثار جدلا وانتقادات لاسيما داخل السعودية حيث اتهم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بنشر ثقافة لا تحترم الإسلام.. آل الشيخ حاول التنصل مما جرى بحسب ناشطين مشيرا إلى أن كل ما يجري هو بتوجيه من ولي العهد محمد بن سلمان، وهو ما وصفه الناشطون بتهرب آل الشيخ من المسؤولية.

من التعليقات الرافضة لهذه الخطوة، لدينا تعليق من "حفصون بن عبدون" الذي كتب: آزاليا التي تقاضت مليوني ريال عن حفل الرياض من «هيئة الترفيه»، مغنية تتوجه خصوصا إلى النسويات، وتضمنت أغنيتها التي أدتها على المسرح عبارات «قل لأنبيائك إن أحدا لا يمكنه إيقافنا».. وفي النهاية، تسبب مستوى الإحراج بوقف الحفل، لكن بذريعة مختلفة.

"ريم القحطاني" علقت على كلام تركي آل الشيخ بأن ولي العهد هو المسؤول عما يجري: وش يقول تركي آل الشيخ عن سمو الأمير محمد بن سلمان يعني الكفر اللي قالته المغنية إيغي آزاليا كان خطة ولي العهد؟

"بو عوف" أخيرا علق: لو جت على الأغاني سهل أخوي خالد، المغنيه الإباحية إيغي آزاليا تجرأت على الله في حفلتها الماجنه ولم ينكر عليها أحد.

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