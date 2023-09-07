الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٣:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

هاشتاغ.. تطاول على الذات الإلهية في الرياض + فيديو

الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

الرياض (العالم) 2023.09.07 - تجرؤ على الذات الإلهية في دولة إسلامية.. تصرف أثار جدلا وانتقادات كثيرة في السعودية وباقي الدول العربية والإسلامية.

العالم هاشتاغ

المغنية الأسترالية "إيغي آزاليا" أقامت حفلا في السعودية حيث تطاولت في إحدى أغانيها على الذات الإلهية وسط تفاعل من الجمهور الحاضر.

هذا التطاول أثار جدلا وانتقادات لاسيما داخل السعودية حيث اتهم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بنشر ثقافة لا تحترم الإسلام.. آل الشيخ حاول التنصل مما جرى بحسب ناشطين مشيرا إلى أن كل ما يجري هو بتوجيه من ولي العهد محمد بن سلمان، وهو ما وصفه الناشطون بتهرب آل الشيخ من المسؤولية.

من التعليقات الرافضة لهذه الخطوة، لدينا تعليق من "حفصون بن عبدون" الذي كتب: آزاليا التي تقاضت مليوني ريال عن حفل الرياض من «هيئة الترفيه»، مغنية تتوجه خصوصا إلى النسويات، وتضمنت أغنيتها التي أدتها على المسرح عبارات «قل لأنبيائك إن أحدا لا يمكنه إيقافنا».. وفي النهاية، تسبب مستوى الإحراج بوقف الحفل، لكن بذريعة مختلفة.

"ريم القحطاني" علقت على كلام تركي آل الشيخ بأن ولي العهد هو المسؤول عما يجري: وش يقول تركي آل الشيخ عن سمو الأمير محمد بن سلمان يعني الكفر اللي قالته المغنية إيغي آزاليا كان خطة ولي العهد؟

"بو عوف" أخيرا علق: لو جت على الأغاني سهل أخوي خالد، المغنيه الإباحية إيغي آزاليا تجرأت على الله في حفلتها الماجنه ولم ينكر عليها أحد.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد بالفيديو: إطلالة رونالدو بالزي العربي

صحف: التحذيرات الخليجية ضغوط لا مخاوف أمنية.. الرياض تعود إلى التشدد رئاسيا

التطبيع مع الاحتلال الصهيوني

بالفيديو..مباحثات دارت بين "بن سلمان ومادورو" في جدة..ما فحواها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هاشتاغ.. تطاول على الذات الإلهية في الرياض + فيديو

هاشتاغ.. الحصبة كابوس أطفال اليمن الجديد + فيديو

هاشتاغ.. حضور فلسطيني لافت في أربعين هذا العام + فيديو

زيلينسكي يهدد الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى المحكمة

الأمم المتحدة ترحب باستئناف العلاقات بين إيران والسعودية

استشهاد اثنين من كوادر قوى الامن الداخلي في هجوم ارهابي جنوب شرق ايران