الملايين من مختلف أقطار العالم يحيون ذكرى الأربعين

العالم - هاشتاغ

01. ملايين المسلمين وغير المسلمين، أحيوا أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث تستقبل كربلاء المقدسة الملايين من مختلف أقطار العالم.

أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون زائر من خارج العراق توافدوا إلى كربلاء في ذكرى الأربعين.. من الدول العربية ومن إيران ودول إسلامية وغربية، توافد الزائرون، فيما حضرت فلسطين هذا العام في مشهد الأربعين مع حضور ملفت لفلسطينيين في كربلاء المقدسة وفي ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام.

موكب بني عامر، موكب يحضر كل عام في عاشوراء وأربعين الإمام الحسين.. هذا العام مشهد رائع من موكب بني عامر من قلب كربلاء ومن ضريح الإمام الحسين عليه السلام.

هاشتاغات عدة سجلت ترند على مواقع التواصل في ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام.

"أبو رقية البلوي" علق: تشكل المستوى العاطفي لدى الفرد بسبب صدمة ما حدث في الطف واجتماع جيوش العالم القديم ضد قائدهم الإمام الحسين عليه السلام.. وكأن تلك الصدمة صارت تنتقل في الجينات حتى اليوم لتقول لحفيده صاحب الزمان: نحن معك حتى الموت.

"مهند" نشر صورة وعلق عليها:؛ من معبر شلمجة الحدودي مع الجمهورية الإسلامية خادم وعاشق الإمام الحسين عليه السلام.

أما حساب "تبارك" فكتب: كل فيديو أشوفه يطلع الفخر من راسي والله ماكو هيج ابداع وتنظيم وترتيب.

02. عدوان وقتل وتدمير وحصار، كل هذا لم يكف اليمنيين، فجاء مرض الحصبة، التي بدأت تنتشر بين أطفال اليمن وبشكل غير مسبوق.

الأمم المتحدة قالت إن أكثر من 400 طفل يمني فقدوا حياتهم نتيجة الحصبة في العام الحالي.. وهو ضعف الرقم المسجل في العام الماضي.

أرقام الأمم المتحدة كشفت أن 27 بالمئة من الأطفال اليمنيين دون سن العام غير محصنين ضد مرض الحصبة.. في ظل كل هذا، تتزايد الدعوات لإنهاء العدوان وفك الحصار عن اليمن والسماح بدخول الأدوية والمواد الغذائية وإنقاذ أطفال اليمن.

من التعليقات حول هذا الموضوع لدينا تعليق من "محمد منصور الماخذي" الذي كتب: اليمن قتلته الحروب والطائرات الأميركية والحصار السعودي، موظفو اليمن ثمان سنوات بدون راتب.

"حبيب الله" كتب بدوره: إشترت السعودية لاعبين بملايين الدولارات.. يموت أطفال مسلمون في اليمن بسبب "نقص الغذاء".. إنها فضيلة عظيمة أن ننفق ما أعطانا الله بالطريقة الصحيحة.

حساب "أطباء بلا حدود في لبنان" كتب: "هذه ليست مجرد أرقام نتحدث عنها – إنها حياة أطفال" هكذا وصف إسحاق الخالدي، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن.. لحماية الأطفال اليمنيين من خطر الحصبة، من الضروري تعزيز التدابير الوقائية والمشاركة المجتمعية بالتوازي مع علاج الحالات.

03. تجرؤ على الذات الإلهية في دولة إسلامية.. تصرف أثار جدلا وانتقادات كثيرة في السعودية وباقي الدول العربية والإسلامية.

المغنية الأسترالية "إيغي آزاليا" أقامت حفلا في السعودية حيث تطاولت في إحدى أغانيها على الذات الإلهية وسط تفاعل من الجمهور الحاضر.

هذا التطاول أثار جدلا وانتقادات لاسيما داخل السعودية حيث اتهم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بنشر ثقافة لا تحترم الإسلام.. آل الشيخ حاول التنصل مما جرى بحسب ناشطين مشيرا إلى أن كل ما يجري هو بتوجيه من ولي العهد محمد بن سلمان، وهو ما وصفه الناشطون بتهرب آل الشيخ من المسؤولية.

من التعليقات الرافضة لهذه الخطوة، لدينا تعليق من "حفصون بن عبدون" الذي كتب: آزاليا التي تقاضت مليوني ريال عن حفل الرياض من «هيئة الترفيه»، مغنية تتوجه خصوصا إلى النسويات، وتضمنت أغنيتها التي أدتها على المسرح عبارات «قل لأنبيائك إن أحدا لا يمكنه إيقافنا».. وفي النهاية، تسبب مستوى الإحراج بوقف الحفل، لكن بذريعة مختلفة.

"ريم القحطاني" علقت على كلام تركي آل الشيخ بأن ولي العهد هو المسؤول عما يجري: وش يقول تركي آل الشيخ عن سمو الأمير محمد بن سلمان يعني الكفر اللي قالته المغنية إيغي آزاليا كان خطة ولي العهد؟

"بو عوف" أخيرا علق: لو جت على الأغاني سهل أخوي خالد، المغنيه الإباحية إيغي آزاليا تجرأت على الله في حفلتها الماجنه ولم ينكر عليها أحد.

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