الأميركي يعد السلطة الفلسطينية بوعود لن تتحقق

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف صالح أبو عزة إن هناك حديث رسمي من السطة الفلسطينية حول المبادرة العربية للسلام مشيرا الى أن الواقع يؤكد أمرا آخر وهو الدعم السعودي للسلطة الفلسطينية بالمال لتكون الأخيرة قادرة على انهاء المقاومة والنضال الفلسطيني في الضفة المحتلة ومحاول شد عصب السلطة للسيطرة على الوضع في الاراضي التي تسيطر عليها.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تريد من الولايات المتحدة أن تساعدها في اعتراف دولي بدولة فلسطينية في الامم المتحدة وتريد علاقات اميركية فلسطينية واعادة قنصلية الولايات المتحدة لدى فلسطين في القدس الشرقية بالاضافة الى اعادة ممثلية منظمة التحرير في واشنطن والتي اغلقت في زمن ترامب.

صالح أبو عزة اشار ايضا الى أن السلطة الفلسطينية تريد ضمان تنفيذ ما يتم الالتزام به اسرائيليا.

وأكد أن ما تخسره السلطة الفلسطينية في هذه المفاوضات هو أن السلطة كانت تطالب بمئة بالمئة من الضفة الغربية لكنها اليوم تجبر على أن تطالب بالقليل. مضيفا أن هذا الامر بالتاكيد سوف يثير غضب الشعب الفسطيني.

وأضاف أن التطبيع العربي مع الكيان الاسرائيلي يضر بمصلحة الفلسطيني والسلطة وأشار الى انه لو حصلت السلطة الفلسطينية على تنازلات من الاحتلال فإن هذه التنازلات ليست دائمة لأن التجارب تؤكد انه لا دوام مع الكيان الاسرائيلي الذي ينتهك الحقوق الفلسطينية على الدوام ولا ضمانات حقيقية يقدمها الاميركي لما تريده السلطة الفلسطينية.

وأكد أن السلطة الفلسطينية وصلت الى قناعة بأنها لا تستطيع الحصول على الشرعية الدولية في ظل السياسة الاميركية تجاه القضية الفلسطينية والدعم المتواصل للاحتلال.

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