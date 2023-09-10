أوكرانيا تنتقد إعلان قمة العشرين المشترك

العالم - الأزمة الأوكرانية

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم أمس:"إن الإعلان المشترك لمجموعة العشرين بشأن "الغزو الروسي لأوكرانيا" "ليس شيئا يدعو للفخر"، منتقدة النص لعدم ذكر روسيا".

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليغ نيكولينكو على "فيسبوك": "من الواضح أن مشاركة الجانب الأوكراني في اجتماع مجموعة العشرين، كانت ستسمح للمشاركين بفهم الوضع بشكل أفضل".

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزعماء، من بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، في نيودلهي: أن المجموعة تبنت الإعلان خلال اليوم الأول من القمة السنوية "على خلفية العمل الدؤوب من جانب جميع الفرق، وتوصلنا إلى توافق في الآراء بشأنه.

وجاء التوافق مفاجئا نظرا للانقسام الشديد في المجموعة بشأن الحرب في أوكرانيا، إذ سعت بلدان الغرب إلى تنديد قوي بحرب روسيا في الإعلان، بينما طالبت بلدان أخرى المجموعة بالتركيز على القضايا الاقتصادية الأوسع نطاقا.

وجاء في الإعلان: "ندعو جميع الدول إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بسلامة الأراضي والسيادة والقانون الإنساني الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يحمي السلام والاستقرار".

وأضاف: "نرحب بجميع المبادرات ذات الصلة والبناءة التي تدعم السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا".

وشدد البيان على أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول".

كما دعا الإعلان إلى تنفيذ مبادرة البحر الأسود من أجل التدفق الآمن للحبوب والأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا.