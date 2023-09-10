عشرات القتلی والجرحی في قصف على سوق قورو جنوبي الخرطوم

العالم- السودان

أوضاع مأساوية وخطيرة تعيشها العاصمة السودانية الخرطوم في ظل سقوط عشرات القتلى ومثلهم من الجرحى إثر قصف تعرضت له سوق مفتوحة جنوبي العاصمة.

لجنة المقاومة المحلية أعلنت أن الطيران الحربي للجيش قصف سوق قورو بحي مايو، مشيرة الى أن السكان اضطروا لنقل بعض الجرحى بوسائل بدائية، مما فاقم من حدة الإصابات.

وزارة الصحة بولاية الخرطوم توقعت ارتفاع أعداد الضحايا في مستشفى بشائر وهو أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل، مطلقة نداء عاجلا لكل الكوادر الطبية والمسعفين والمتبرعين بالدم للحضور الى المستشفى فورا.

ونبهت غرفة طوارئ جنوب الحزام من نقص حاد في الكوادر والمستلزمات الطبية متوقعة وصول المزيد من الإصابات إلى المستشفى بسبب الضربات الجوية الكبيرة التي تعرضت لها المنطقة.

ومع اقتراب دخول الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية من شهره الخامس لم يحقق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر.

وفيما تسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة يلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي.

وأفاد شهود في الآونة الأخيرة بأن القصف الجوي يزداد حدة ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.

وفي ظل محاصرة قوات الدعم السريع لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة، انتقل قائدها عبدالفتاح البرهان منذ أواخر أغسطس/ آب إلى مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد ومن هذه المدينة، أجرى البرهان في الفترة الماضية ثلاث زيارات خارجية الى مصر وجنوب السودان وقطر ما ألمح إلى احتمال تعزيز الجهود الدبلوماسية بحثاً عن حل للنزاع.

وحصد النزاع، منذ اندلاعه في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نحو سبعة آلاف وخمسمئة قتيل وفق أحدث إحصائيات واضطر نحو خمسة ملايين شخص الى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار وفق الأمم المتحدة.