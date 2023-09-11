اتفاق في لبنان لإنهاء أزمة مخيم عين الحلوة

العالم - لبنان

وأصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بلبنان بيانا اليوم الأثنين، قال فيه: "اجتمعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وبحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، وتم الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وأوضح البيان أن الاتفاق يشمل "متابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية، وفق آلية تم التوافق عليها".

وفي الثامن من سبتمبر عادت الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة، حيث اشتدت فجرا بعد خروقات طوال الليل استخدمت فيها القذائف والأسلحة الرشاشة بين عناصر من حركة فتح وجماعات متشددة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات كما تسببت بنزوح عشرات العائلات من المخيم.