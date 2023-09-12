"كيم جونغ أون" یصل إلى روسيا للقاء مع بوتين

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وحوالي الساعة 12.15 بالتوقيت المحلي (5.15 بتوقيت موسكو)، عبر القطار المصفح بعرباته الخضراء مع الخطوط الصفراء، الجسر فوق نهر رازدولنايا في إقليم بريمورسكي، واتجه شمالا.

في ذات الوقت، قال ممثل إدارة قرية خاسان الحدودية في جنوب الإقليم الروسي، إن قطار زعيم كوريا الشمالية مر فعلا عبر محطة خاسان، لكنه لم يحدد بالضبط وقت عبور هذا القطار للحدود مع روسيا.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين يوم الاثنين، أن كيم جونغ أون سيزور روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين في الأيام القريبة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين إن المباحثات ستجري في الشرق الأقصى، لكنه لم يحدد مكانها بالضبط.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية صباح الثلاثاء، صورا لمغادرة الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين يوم الاثنين، أن كيم جونغ أون سيزور روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين في الأيام القريبة.

ويشار إلى أن هذه هي أول زيارة خارجية للزعيم الكوري الشمالي منذ 4 سنوات، ولم يتم الكشف عن جدوله رسميا لاعتبارات أمنية. كما لم يكشف عن المواضيع التي من المقرر أن يبحثها مع الرئيس الروسي.

وكانت زيارة كيم جونغ أون الماضية لروسيا في أبريل عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في هانوي بفيتنام.