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كم بلغ عدد ضحايا إعصار 'دانيال'؟.. مسؤول ليبي يوضح +فيديو

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر طبية ليبية عن ارتفاع عدد القتلى و المفقودين في المدن الليبية،حيث وصلت ذروته الى 3000 قتيل وآلاف من مفقودين، نتيجة الفيضانات التي اجتاحت البلاد بسبب الإعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا قبل يومين.

العالم - ليبيا

قال عضو بغرفة الأزمة بجمعية الهلال الأحمر الليبية، إن "إجمالي الإحصائيات التي وصلت إلى الغرفة من جميع فروع الهلال الأحمر بلغ 3000 قتيل".

وأكد أن "عدد العالقين في المناطق المنكوبة وتجري حاليا عمليات إنقاذهم وصل إلى 7 آلاف عائلة إضافة إلى عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخصوصا في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية".

وفي السياق،أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قائلا: إن أحياء كاملة في مدينة درنة، تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر.

وأشار،" أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة وفرضت حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا، لمدة يومين، بسبب الإعصار والسيول التي تجتاح المنطقة، داعيا "الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم".

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