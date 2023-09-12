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رئيسي: اتفاق تبادل السجناء مع أميركا سيتم بالوقت المحدد

رئيسي: اتفاق تبادل السجناء مع أميركا سيتم بالوقت المحدد
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الأميركية سيتم تنفيذه في الموعد المحدد.

العالم - إيران

وفي مقابلة مع إن بي سي نيوز قال الرئيس الإيراني إن الأموال الإيرانية التي أفرج عنها من كوريا الجنوبية هي مملوكة لشعب وحكومة إيران، لذا فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقرر ما ستفعله بهذه الأموال.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الأموال تستخدم لأغراض أخرى غير الاحتياجات الإنسانية، قال رئيسي: الإنسانية تعني كل ما يحتاجه الشعب الإيراني، لذلك يتم تخصيص هذه الأموال لتلك الاحتياجات.

وأضاف، سيتم تنفيذ اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في الموعد المحدد، والسجناء الأميركيون في حالة جيدة جدا.

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