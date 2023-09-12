لبنان.. تجدد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة

العالم - لبنان

ونتيجة الاشتباكات وصل فيه الرصاص الطائش الى قرب المصرف المركزي في مدينة صيدا، حيث اصيبت شقق سكنية وتحطم زجاج احداه.

وطلبت القوى الأمنية اللبنانية من المواطنين عدم سلوك اوتوستراد صيدا - الجنوب بسبب القذائف والرصاص الطائش وتحويل السير في صيدا إلى الطريق البحرية.



وتفيد التقارير الواردة من جنوب لبنان عاد الهدوء الحذر ليسيطر على محاور مخيم عين الحلوة تقطعه رشقات نارية على محور حطين، بعدما سجل بعد الظهر خرق كبير لوقف إطلاق النار.

وتربط أوساط مطلعة بين ما يجري في مخيم عين الحلوة وبين التطورات على الساحة الفلسطينية لا سيما بين حركتي فتح وحماس وتوازن القوى بينهما لا سيما بعد حرب جنين.