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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك لحضور الاجتماع الأممي الـ 78

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

تحمل ايران الى اجتماع الامم المتحدة الـ78، ممثلة برئيسها ابراهيم رئيسي، تحمل معها رسالة، هي مبدأ اساس في سياسة الجمهورية الاسلامية الخارجية، رسالة في التفاعل مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية، انطلاقا من سعي إيران باعتبارها عضوا في منظمة الأمم المتحدة الى القيام بدور حاسم في هذه المنظمة بهدف ترسيخ الأمن والسلام والعدالة على مستوى العالم. 

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الايراني ولدى وصوله الى نيويورك قال ان الفرصة مناسبة لإيصال صوت الأمة الإيرانية إلى آذان العالم عبر الامم المتحدة.

وأضاف إن الأمم المتحدة والجمعية العامة لهذه المنظمة لديها القدرة على التعبير عن رأي الشعب الإيراني وشرح السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الرئيس الايراني ابدى توقعه في ان تكون الأمم المتحدة صوت الأمم، وليس صوت القوى، واضاف انه لدى الأمة الإيرانية الكثير لتقوله في السعي إلى تحقيق العدالة والسعي إلى تحقيق العدالة ومحاربة التمييز والظلم.

الى جانب تلك المساعي تؤكد طهران على احقية الشعوب المضطهدة في العيش الكريم ونيل الحقوق، وتحمل معها قضية الشعب الفلسطيني الذي باتت قضيته على هامش بعيد لدول عربية واسلامية.

كما تؤكد طهران وقوفها الى جانب الامم المتحدة في قضايا البيئة ومكافحة التصحر وخفض الانبعاثات الحرارية والمناخ والتنمية المستدامة.

إضافة الى حل الازمات العالمية عبر الحوار والتواصل بعيدا عن الحروب والنزاعات بينما العالم يشهد انقسامات جيوسياسية.

فالولايات المتحدة وغيرها من الدول تسعى إلى تضليل المجتمع الدولي عمدا، عبر التلاعب بمهمة الأمانة العامة للأمم المتحدة لغرض تأمين مصالحها السياسية، هو ما تراه الجمهورية الاسلامية في ايران.

وتؤكد ان سياستها القائمة على الحوار، هي سياسة واضحة رغم التهويل الاعلامي المغرض والتخويف من ايران بعناوين مختلفة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك لحضور الاجتماع الأممي الـ 78

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