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بعد انقطاع دام 6 سنوات..

انعقاد اللجنة القنصلية المشتركة لإيران والصين

انعقاد اللجنة القنصلية المشتركة لإيران والصين
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

انعقدت في بكين أعمال اللجنة القنصلية الثامنة المشتركة بين إيران والصين برئاسة المديرين العامين للمكاتب القنصلية لوزارتي خارجية البلدين.

العالم - ايران

وتمت في هذا اللقاء مناقشة قضايا ومواضيع قنصلية مهمة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتسهيل إصدار التأشيرات لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين والطلاب والسياح، والوصول الأمثل إلى الخدمات المصرفية للإيرانيين الذين يعيشون في الصين، وتأكيد الطرفين على تسريع تنفيذ اتفاقيات نقل المحكومين والمساعدة القضائية، ومعالجة شؤون السجناء في البلدين وتبادلهم وغيرها من المسائل المتعلقة بالرعايا، وتحديد رخص القيادة في البلدين، والتنسيق والتعاون الشرطي، وتعزيز التبادل العلمي والأكاديمي.

وتقرر متابعة القضايا القنصلية التي أثيرت في هذا الاجتماع بشكل مستمر من قبل الأطراف في اللجان المختصة حتى يتم التوصل إلى النتائج.

والتأمت هذه اللجنة بعد انقطاع دام 6 سنوات بجهود وزارة الخارجية وسفارة بلادنا في بكين وتعاون وزارة الخارجية الصينية وسفارة الصين في طهران.

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