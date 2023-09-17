حضور النصر السعودي دليل على كفاءة الإدارة الرياضية في إيران

العالم - إيران

وشدد أجاقي على أن حضور هذا الفريق السعودي المتألق في طهران لمواجهة فريق برسبوليس في إطار دوري بطولة آسيا، إنما يظهر التعامل الإيجابي الذي تعتمده الحكومة الحالية مع الدول الإسلامية والصديقة الجارة، ويفتح صفحة جديدة من التعامل بين طهران ودول المنطقة.

وأكد أن استخدام الرياضة كوسيلة دبلوماسية فاعلة وغير رسمية يترك آثارا مباشرة على تقدم الأهداف الدبلوماسية الرسمية بين إيران والسعودية.

ورأى أن عودة استضافة ألعاب الأندية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعتبر امتدادا لنجاح الدبلوماسية الرياضية، وأعرب عن أمله بأن يحقق فريق برسبوليس الذي يمثل إيران النصر كي يمهد لحضور فريقي الهلال والاتحاد ونجوم الكرة في العالم في إيران الاسلامية ليشعر الشعب الإيراني بحلاوة خاصة.

الجدير بالذكر أن المباراة بين فريق النصر السعودي وبرسبوليس الإيراني سوف تجري على استاد آزادي (الحرية) في العاصمة الإيرانية طهران بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي.