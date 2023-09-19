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الاحتلال يأخذ قياسات منازل أسرى بنابلس تمهيدًا لهدمها

الاحتلال يأخذ قياسات منازل أسرى بنابلس تمهيدًا لهدمها
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أخذت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء، قياسات منازل عدد من الأسرى في بلدة عوريف جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة، تمهيدًا لهدمها بحجة ضلوعهم في التخطيط لعملية مستوطنة “عيليه” قبل ثلاثة شهور.

العالم - فلسطين

ويحاول الاحتلال تعويض ضعفه وفشله الأمني بشن هجمات واجتياحات في الضفة يتخللها هدم منازل المواطنين والمقاومين والأسرى المحررين، والضغط على العائلات، بهدف لي ذراع المقاومة، للتغطية على إخفاقاته.

وأفاد رئيس مجلس قروي عوريف عبد الحكيم صباح في تصريح صحفي بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزلي المواطنين كايد صباح ومحمد شحادة وأخذت قياساتهما ووضعت علامات على جدرانهما.

يذكر أن الشهيدين القساميين مهند شحادة وخالد صباح نفذا عملية إطلاق نار في مستوطنة “عيليه” في 20 يونيو/ حزيران 2023، والتي أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين وإصابة آخرين.

واستشهد شحادة في موقع العملية، فيما تمكن صباح من الانسحاب واستشهد بعد ساعات على يد قوة إسرائيلية خاصة في بلدة عقابا بمحافظة طوباس.

وأخذت قوات الاحتلال في وقت سابق قياسات منزلي الشهيدين شحادة وصبّاح تمهيدا لهدمهما في وقت لاحق.

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