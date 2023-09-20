وزیر الدفاع الروسي يلتقي أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني

العالم - إيران

واعتبر الجانبان في هذا اللقاء تدخل الدول الأجنبية في شؤون المنطقة، بأنه أكبر عامل في زعزعة الامن والاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وناقش الضيف الروسي الذي يزور طهران حاليا بدعوة رسمية من رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة مع ممثل قائد الثورة الاسلامية في مجلس الامن القومي المواضيع ذات العلاقة المشتركة بين ايران وروسيا والقضايا الاقليمية والدولية وخاصة التطورات التي تشهدها منطقة القوقاز.

وشدد الجانبان في هذا اللقاء على ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وموسكو في المجالات كافة، ومكافحة الارهاب وعدم تدخل الدول الاخرى في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

كما اعتبر وزیر الدفاع الروسي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني تعزيز التعاون الاقليمي من أفضل السبل لتحقيق الأمن الجماعي من خلال الحلول المؤثرة لإنهاء التدخل الأجنبي في المنطقة.