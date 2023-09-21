زيارة الرئيس السوري إلى الصين نقلة نوعية في العلاقات الثنائية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

مصادر إعلامية سورية ذكرت أن الرئيس الصيني أرسل طائرة رئاسية خاصة لتقل الرئيس الأسد والوفد المرافق، الأمر الذي يكشف مدى الاهتمام الذي توليه بكين لهذه الزيارة وللقاء القمة الذي سيجمع الرئيسين في هذه المدينة الواقعة أقصى شرق الصين في مقاطعة شيشانغ.

ومن المقرر أن يحضر الأسد حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية ضمن أكثر من 12 من كبار الشخصيات الأجنبية قبل أن يرأس وفدا رفيع المستوى في سلسلة من الاجتماعات بعدة مدن صينية تشمل اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وزارة الخارجية الصينية أكدت أن زيارة الرئيس السوري تشكّل فرصة لدفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.

وبهذا الشأن قال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "نرى أن زيارة الرئيس بشار الأسد ستعمّق الثقة السياسية المتبادلة والتعاون في مجالات مختلفة بين البلدين، بما يدفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.. إن الصين وسوريا تقيمان علاقة صداقة تقليدية عميقة والتي تعود بجذورها إلى 76 عاماً وقد تطورت العلاقات بين البلدين بشكل سليم على الدوام."

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأسد مع نظيره الصيني لقاء قمة وجلسة مباحثات بحضور الوفد السوري المرافق، وبعد المباحثات ينتقل الأسد إلى العاصمة بكين، للقاء كبار المسؤولين الصينيين والبحث في آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث من المرجح أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية.

وتأتي زيارة الرئيس الأسد إلى الصين واللقاءات المهمة التي سيجريها وما سينتج عنها من اتفاقيات، في وقت تتحضر فيه بكين لاستضافة مؤتمر الحزام والطريق الذي سينطلق الشهر القادم وبحضور ممثلين من أكثر من 110 دول حيث تولي الصين أهمية كبيرة لاستكمال مشروعها في تعزيز تنمية العلاقات التجارية بين هذه الدول ومساعدتها في تطوير بنيتها التحتية.

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