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تصريح جديد لولي العهد السعودي حول مقتل جمال خاشقجي

تصريح جديد لولي العهد السعودي حول مقتل جمال خاشقجي
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

ادلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بتصريح جديد خلال مقابلة في شبكة "فوكس نيوز" حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018.

العالم- السعودية

وقال بن سلمان، خلال مقابلة أجراها مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير في مدينة نيوم إن أي شخص متورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018، يقضي عقوبة بالسجن ويجب أن يواجه القانون.

ووصف ولي العهد السعودي الحادث بأنه "خطأ ومؤلم".

وأضاف بن سلمان "اتخذنا كافة الإجراءات القانونية التي تتخذها أي دولة مثل الولايات المتحدة التي أخطأت في العراق واتخذت إجراءات حيال ذلك، وفعلنا ذلك في السعودية وتم إغلاق القضية".

وأردف قائلا: "يمكننا أن نرى في السنوات الخمس الماضية لم يحدث شيء من هذه الأشياء، هذا ليس جزءا مما تفعله المملكة العربية السعودية".

وللتذكير، فإن الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي كان يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017 ويعمل في صحيفة "واشنطن بوست"، وفي عام 2018، اغتيل في القنصلية السعودية بإسطنبول.

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