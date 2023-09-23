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مباحثات بين وزيري خارجية إيران وكوريا الجنوبية في نيويورك

مباحثات بين وزيري خارجية إيران وكوريا الجنوبية في نيويورك
السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين مساء الجمعة في نيويورك، بعد أيام قليلة من الانتهاء من الإفراج عن الاصول الإيرانية المجمدة في سيئول.

العالم - ايران

والتقى وزير الخارجية الإيراني، الذي سافر إلى نيويورك مع رئيس الجمهورية للمشاركة في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، في إطار مشاوراته الدبلوماسية المكثفة مع نظرائه من الدول الاخرى.

وجاء لقاء أمير عبد اللهيان مع بارك جين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، يوم الاثنين ، إيداع 5 مليارات و573 مليون يورو من اصول إيران المجمدة في حسابات 6 بنوك إيرانية في بنكين في قطر، وقال: الوصول إلى موارد النقد الأجنبي في عدة دول قيد الانجاز.

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مباحثات بين وزيري خارجية إيران وكوريا الجنوبية في نيويورك

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