مباحثات بين وزيري خارجية إيران وكوريا الجنوبية في نيويورك

العالم - ايران

والتقى وزير الخارجية الإيراني، الذي سافر إلى نيويورك مع رئيس الجمهورية للمشاركة في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، في إطار مشاوراته الدبلوماسية المكثفة مع نظرائه من الدول الاخرى.

وجاء لقاء أمير عبد اللهيان مع بارك جين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، يوم الاثنين ، إيداع 5 مليارات و573 مليون يورو من اصول إيران المجمدة في حسابات 6 بنوك إيرانية في بنكين في قطر، وقال: الوصول إلى موارد النقد الأجنبي في عدة دول قيد الانجاز.