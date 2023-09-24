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إصابات بقمع الاحتلال تظاهرات الشباب الثائر شرق غزة

إصابات بقمع الاحتلال تظاهرات الشباب الثائر شرق غزة
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أصيب فلسطينيان بجروح وآخرون بحالات اختناق؛ جراء قمع الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، المتظاهرين شرق قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وأفاد مصدر طبي فلسطيني بأن شابين أصيبا بجروح بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص تجاههما خلال التظاهرات شرق مخيم البريج، في حين سجلت إصابات بالاختناق بالغاز المسيل الدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال لقمع التظاهرات شرق القطاع.

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" أن الشباب الثائر تظاهروا في عدة مواقع شرق قطاع غزة، وأشعلوا إطارات السيارات ورفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات وطنية.

وذكر مصدر محلي تمكن الشبان من تفجير بوابة “أبو قطرون” شرق المحافظة الوسطى، بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

ويواصل الشباب الثائر منذ 13 سبتمبر/أيلول الجاري التظاهرات شبه يوميا شرق قطاع غزة؛ نصرة للمسجد الأقصى، والأسرى داخل سجون الاحتلال، ورفضا للحصار على قطاع غزة.

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إصابات بقمع الاحتلال تظاهرات الشباب الثائر شرق غزة

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