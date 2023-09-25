ايران في المركز 12 في ختام اليوم الثاني لدورة الألعاب الآسيوية

العالم - ايران

وفي اليوم الثاني لدورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، اليوم الاثنين، احرز الرياضيون الايرانيون ميداليتين فضيتين و4 ميداليات برونزية.

واحرز الميدالية الفضية مهدي حاج موسائي في التايكواندو وزن تحت 58 كغم ومنتخب إيران رباعي تجذيف للسيدات، فيما احرز البرونزية منتخب تنس الطاولة ومحمد رهبري (سلاح سابر) وفرانك برتوآزر في سباق الدراجات الجبلية ومبينا نعمت زاده في التايكواندو وزن تحت 49 كغم.

وفي ختام منافسات اليوم الثاني بلغ إجمالي عدد ميداليات البعثة الرياضية الإيرانية 3 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية، لتتراجع مركزين عن اليوم الاول.

وحاليا، تتصدر الصين بـ69 ميدالية (39 ذهبية و21 فضية و9 برونزية) بفارق ملحوظ عن كوريا الجنوبية واليابان اللتين تحتلان المركزين الثاني والثالث.

ولغاية الان احرزت 25 دولة ميدالية واحدة على الاقل فيما احرزت 11 دولة ميدالية ذهبية واحدة على الاقل.