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كما كان وضعنا في العراق وأفغانستان..

مسؤولة بالبنتاغون: أوكرانيا مختبر لابتكارات جيشنا العسكرية+ فيديو

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

صرحت مارا كارولين، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي،بأن أوكرانيا، هي مختبر لإزدهار الإبتكارات العسكرية للجيش الأمريكي كما كانت في العراق وأفغانستان.

العالم - الأمیرکیتان

وأوضحت كارولين: "عندما ننظر إلى الابتكارات العسكرية السابقة للجيش الأمريكي، كما رأينا في عمليات جنودنا في العراق أو أفغانستان، فإننا نرى اتساع نطاق ابتكاراتهم في ساحة المعركة". لأن هذه الساحة أصبحت معسكرات تدريب ودورات تدريبية حيوية للغاية تعلم فيها الجيش الكثير.

اضافت: ان "التعليمات مثل تغيير القدرات والتكتيكات العسكرية حسب الظروف هي عملية ديناميكية للغاية في ساحة المعركة".

ومن الواضح أن أوكرانيا، هي مختبر آخر للتعليمات العسكرية لجيشنا، فكلما ذكرته من الإبداعات والإبتكارات لجنودنا سنراه في الحرب الأوكرانية حاليا.

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كما كان وضعنا في العراق وأفغانستان.. مسؤولة بالبنتاغون: أوكرانيا مختبر لابتكارات جيشنا العسكرية+ فيديو

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