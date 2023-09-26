مسؤولة بالبنتاغون: أوكرانيا مختبر لابتكارات جيشنا العسكرية+ فيديو

العالم - الأمیرکیتان

وأوضحت كارولين: "عندما ننظر إلى الابتكارات العسكرية السابقة للجيش الأمريكي، كما رأينا في عمليات جنودنا في العراق أو أفغانستان، فإننا نرى اتساع نطاق ابتكاراتهم في ساحة المعركة". لأن هذه الساحة أصبحت معسكرات تدريب ودورات تدريبية حيوية للغاية تعلم فيها الجيش الكثير.

اضافت: ان "التعليمات مثل تغيير القدرات والتكتيكات العسكرية حسب الظروف هي عملية ديناميكية للغاية في ساحة المعركة".

ومن الواضح أن أوكرانيا، هي مختبر آخر للتعليمات العسكرية لجيشنا، فكلما ذكرته من الإبداعات والإبتكارات لجنودنا سنراه في الحرب الأوكرانية حاليا.