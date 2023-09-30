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بانوراما.. يوم التضامن مع الطفل الفلسطيني 

بانوراما.. يوم التضامن مع الطفل الفلسطيني 
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

يصادف تاريخ الثلاثين من ايلول سبتمبر ذكرى استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة في أحضان والده برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة قبل ثلاثة وعشرين عاما، بينما يواصل كيان الاحتلال الاسرائيلي ممارساته ضد الفلسطينيين وخصوصا الاطفال والنساء دون أي رادع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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