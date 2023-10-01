موقف جميل من الرئيس الاسد حول المصالحة السعودية الايرانية

وقال في مقابلة مع التلفزيون الصيني (CCTV): ان السعودية كانت تمثل النموذج الغربي وتحديداً الامريكي لخلق عدة مشاكل بين عدة اطراف، ومن ثم تقوم الولايات المتحدة الامريكية بابتزاز هذه الاطراف من اجل تحقيق مصالحها الخاصة، مشدداً على ان هذه الدول والمنطقة التي تعيش فيها تدفع الثمن.

وفی موضوع آخر،اكد الرئيس الأسد أن الحرب في بلاده لم تنته، وقال إن تدخل القوى الخارجية يمثل عائقا كبيرا أمام حل الأزمة السورية.

وأضاف الرئيس الأسد أن سوريا معرضة لحصار اقتصادي سيء وقاسٍ وخطير من الغرب الذي يسعى لتجويع الشعب السوري. وأكد أن الأزمة يمكن أن تُحل خلال أشهر قليلة وليس خلال سنوات لولا التدخل الخارجي.

واتهم الرئيس السوري الولايات المتحدة بأنها في شراكة مع الإرهابيين لنهب سوريا.