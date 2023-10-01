احمديان: الاتفاق الأمني ​​بين البلدين يجب أن ينفذ بشكل كامل ودقيق

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء، أعرب أحمديان عن امتنانه للتعاون الجيد والترتيبات التي أبدتها الحكومة العراقية في إقامة مراسم الأربعين في أبهى صورة ممكنة، فضلا عن كرم ضيافة الشعب العراقي، وذكر أن مراسم الأربعين، بالإضافة إلى ما يصاحبها من مظاهر أبعاد سياسية وثقافية مهمة وبركات روحية، تقرب بين الشعبين الإيراني والعراقي .

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران اشار إلى أن الاتفاقية الأمنية بين البلدين تضمن أمن حدود البلدين وخريطة طريق معقولة ومناسبة للقضاء على المكونات غير الآمنة في البلدين والمنطقة ; وأكد على التنفيذ الدقيق والكامل لهذا الاتفاق.

ولفت أحمديان إلى الاتفاقيات بين إيران والعراق في مختلف المجالات، وخاصة المجال الاقتصادي، وقال: هناك إمكانيات كثيرة للنهوض بمستوى العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، وهو ما ينبغي تحقيقه بالتعاون المشترك ومضاعفة الجهود .

وفي هذا اللقاء أكد قاسم الأعرجي أمين المجلس الاعلى للأمن القومي العراقي إصرار الحكومة ومؤسسة الأمن الوطني العراقي على تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين وقال: سنرحب ونستغل كل فرصة لتطوير وتعميق العلاقات بين طهران وبغداد.