الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٧:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تصاعد هجمات مقاتلي العشائر ضد مواقع 'قسد' بريف دير الزور

تصاعد هجمات مقاتلي العشائر ضد مواقع 'قسد' بريف دير الزور
الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصاعدت هجمات مقاتلي قوات العشائر ضد مواقع "قسد" في ريف ديرالزور، حيث شنت قوات العشائر هجوماً واسعاً ومباغتاً باتجاه مواقع وحواجز قسد في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، كبدتها فيه خسائر بشرية وعسكرية كبيرة.

العالم - سورياوأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميل حسام زيدان، نقلا عن مصادر محلية قولها، أن العشائر العربية باغتت مسلحي قسد في أبو حمام، وخاضت اشتباكات عنيفة معها خلّفت أكثر من ٢٠ قتيلاً وجريحاً في صفوفها، عدا اغتنام أسلحة وذخائر وسيارات دفع رباعية.

وأشارت المصادر إلى اشتباكات اندلعت بين مقاتلي العشائر العربية وقسد في بلدات شنان ودرنج والشعفة وغرانيج والطيانة شرق دير الزور وبلدتي كشة ومعيزيلة في ريف المحافظة الشمالي، والتي حاصرتها قسد وأرغمت محالها التجارية ومدارسها على الإغلاق بعد وضع نقطة عسكرية داخل إحدى المدارس، كما حدث في مدارس عديدة استولت عليها قسد في قرى وبلدات أخرى، مثل ذيبان التي لا يزال يُفرض فيها حظر تجوال على الرغم من فقدان المواد التموينية فيها.

جاء ذلك، في الوقت الذي شن فيه مقاتلو العشائر هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضد عدة نقاط عسكرية تابعة لقسد في منطقة الهواشة والمصفاية بريف دير الزور الشرقي، وسط اشتباكات عنيفة وسماع دوي عدة انفجارات هزت المنطقة، ونشوب حريق في موقع قريب من الاشتباكات.

ووفقا لمصادر في دير الزور، فإن مجموعات من أبناء العشائر حاولوا التسلل إلى مواقع قسد عبر نهر الفرات الفاصل.

وهاجمت قوات العشائر مناطق والبو مريح بريف دير الزور الشرقي وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية. وسيطرت قوات العشائر على نقاط تمركز قوات سوريا الديمقراطية وتمكنت من اغتنام آليات عسكرية وذخيرة حربية .

روابط ذات صلة

بالصور.. 'قسد' تحول المدارس في ريف دير الزور لمقرات عسكرية

 الأمم المتحدة: 96 قتيلاً و106 جرحى باشتباكات ريف دير الزور 

مقاتلو العشائر يستهدفون نقاطاً عسكرية لـ"قسد" في ريف دير الزور

8 شهداء وجرحى بهجوم إرهابي على رعاة أغنام بريف دير الزور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير عبد اللهيان: قتل الأطفال من طباع الكيان الصهيوني

حرس الحدود الايراني يضبط 6 أطنان من المخدرات في بحر عمان

الأجهزة الأمنية الإيرانية تضبط معدات اتصال لجهاز تجسس أجنبي

رئيس التعبئة: سيتم بناء 40 ألف وحدة سكنية من قبل الحرس الثوري ولجنة الإغاثة

تصاعد هجمات مقاتلي العشائر ضد مواقع 'قسد' بريف دير الزور

لحظة سقوط شخص من أعلى مبنى مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية + فيديو