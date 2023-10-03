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عالمان طورا لقاحا مضادا لـ"كورونا" يفوزان بجائزة نوبل للطب

عالمان طورا لقاحا مضادا لـ
الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة جائزة "نوبل"، عن منح جائزة "نوبل" في مجال الطب، لعام 2023، لعالمة الكيمياء الحيوية المجرية الأمريكية، كاتالين كاريكو، والطبيب العالم الأمريكي، درو فايزمان، لتطويرهما تقنية "الحمض النووي الريبي المرسال" المعدلة، المستخدمة في اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد.

العالم - منوعات

وكتبت اللجنة عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "مُنحت جائزة "نوبل" في الفسيولوجيا أو الطب، لعام 2023، إلى كاتالين كاريكو، ودرو فايزمان، لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد، التي مكنت من تطوير لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال الفعالة ضد فيروس "كورونا".

وتتواجد تقنية "الحمض النووي الريبي المرسال" المعدلة، التي أنشأها كل من كاتالين كاريكو، ودرو فايزمان، في اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، من تصنيع شركات "فايزر/ بيونتيك" و"موديرنا".

وفي تلك اللقاحات، تخبر تقنية "الحمض النووي الريبي المرسال" المعدلة والتي تنشأ داخل المختبر، الخلايا البشرية بإنشاء مستضدات، وهي بروتينات مشابهة لتلك الموجودة في مرض "كوفيد - 19"، وبفضل تلك المستضدات، يتعلم جهاز المناعة لدى الشخص كيفية محاربة الفيروس وتحييد "كوفيد" إذا دخل الجسم. بعد أن تقوم الخلايا بتكوين هذه البروتينات، يقوم الجسم بتكسير تعليمات تقنية "الحمض النووي الريبي المرسال" المعدلة، والتخلص منها.

يشار إلى أن جائزة "نوبل" هي واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، ويتم اختيارها من قبل جمعية "نوبل" في معهد كارولينسكا في السويد، وتبلغ قيمتها نحو مليون دولار.

ويتم الإعلان عن جائزة "نوبل" في الطب أولا، يليها في الأيام التالية، الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لـ"نوبل"، عن عام 2023.

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