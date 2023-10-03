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ارتفاع مصابي حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية الى 45 شخصا + فيديو

الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة مصابي الحريق الهائل الذي اندلع في وقت مبكر من صباح الاثنين بمديرية أمن الإسماعيلية شرقي مصر إلى 45 شخصا، فيما وجّه وزير الداخلية المصري بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وشكلت النيابة العامة فريقا للغرض نفسه.

العالم - مصر

وأكدت النيابة العامة أن معاينة موقع الحادث "أسفرت عن تفحم بكامل مبنى مديرية الأمن".

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ارتفاع مصابي حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية الى 45 شخصا + فيديو

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