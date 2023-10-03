بالصورة.. كاهن مسيحي يزور مرقد الامام الحسين ولا يتعجب أحد من صليبه!

العالم - العراق

وقال الاب مكاريوس قلومي في حديث للوكالات: تشرفنا اليوم بزيارة مرقد الامام الحسين (عليه السلام)، وانا متفاجئ جدا ومنبهر لهذا المكان المبارك والمقدس لوجود الامام الحسين فيه وهذه الجموع والحشود المؤمنة فيه التي تأتي لتتبرك من المرقد وتأخذ قوة وخاصة في هذا العالم الذي نعيش فيه وهو عالم ظالم لان هناك قوى عدوانية خفية مهمتها فقط التفرقة بين الاديان والطوائف، ان كانت الاسلامية الإسلامية او الاسلامية المسيحية.

ودعا كاهن كنيسة سيدة دمشق للروم الكاثوليك في سوريا الناس للحفاظ على ايمانهم والاماكن المقدسة مهما حصل لهم من حروب وازمات.

وتابع: اثناء تجوالي في حرم الامام الحسين لم اجد من يتعجب من الزي الذي ارتديه او الصليب الذي اعلقه ويرحبون بي بحفاوة لذلك فقد وصل حب الامام الحسين (عليه السلام) حتى لرجال الدين المسيحيين".