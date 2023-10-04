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وصمت الأنظمة العربية الإسلامية..

'رابطة علماء اليمن' تدين تواصل اقتحام الصهاينة للأقصى

'رابطة علماء اليمن' تدين تواصل اقتحام الصهاينة للأقصى
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أدانت رابطة علماء اليمن،اقتحامات الصهاينة المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، معتبرة اياها وصمة خزي وعار بحق الأنظمة المحسوبة على الإسلام والعروبة لصمتها.

العالم - اليمن

ودعت رابطة علماء اليمن، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، جميع العلماء والأنظمة الإسلامية لاتخاذ مواقف إيمانية صادقة لمناصرة المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني المظلوم، وتأييد خيار الجهاد.

وشدد البيان على ضرورة "إعداد العدة الجهادية من أحرار الأمة وحركات المقاومة لاجتثاث هذا الكيان الغاصب".

وأوضح البيان أن تعاقب زيارات قادة اليهود، وزعماء الصهاينة إلى السعودية، خير شاهد ودليل على حجم تولي وتبعية النظام النجدي لليهود.

واعتبر البيان أن مسارعة النظام السعودي في التطبيع تمثل طعنة غادرة، ومتاجرة مفضوحة، وخيانة لقضية فلسطين ومظلوميتها العادلة.

وأشار بيان رابطة علماء اليمن إلى أن التولي العلني لليهود والتماهي مع مخططاتهم، جدير بإسقاط ولاية الأنظمة وعلى رأسها ولاية النظام السعودي على بلاد الحرمين.

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وصمت الأنظمة العربية الإسلامية.. 'رابطة علماء اليمن' تدين تواصل اقتحام الصهاينة للأقصى

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