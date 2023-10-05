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الجولة الاعتداءات الأخيرة تشكل واقعاً خطيراً على المسجد الأقصى + فيديو

الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2023.10.05 – أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية هيثم أبو الغزلان أن الجولة التهويدية والاستيطانية على المسجد الأقصى المبارك هي الأخطر والتي تشكل واقعاً خطيراً على الأقصى، مشدداً على أنه تضع الجميع أمام تحدي كبير واستعداد للمواجهة.

العالم فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار إلى أبو الغزلان إلى أن القدس تتعرض لهجمة استيطانية واقتحامات متواصلة وفيما أشار أن الاقتحامات الأخيرة لم لكن المرة الأولى محذراً من أن هذه الجولة التهويدية والاستيطانية هي الأخطر حتى هذه اللحظة.

وأوضح أن هذه الجولة شملت منع كامل للفلسطينيين من الوصول إلى باحات الأقصى والمسجد المبارك وحتى منع الذين هم يفوقون 70 سنة، وقال: كان هناك تواطؤ واضح وصريح من حكومة الاحتلال مع الأجهزة الأمنية الصهيونية وجيش الاحتلال وأيضا مع المستوطنين من أجل تكريس هذا الواقع.

هذا الواقع يشكل واقعاً خطيراً على المسجد الأقصى المبارك وتمهيداً للهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الحركة الصهيونية الدينية المتمثل بأن تجعل تقاسم السيادة المعنوية على المسجد الأقصى المبارك للمسلمين والمسيحيين واليهود.. وللأسف الشديد هذه الخطوة باتوا أقرب لها في هذا الإطار.

وخلص القيادي في حركة الجهاد الاسلامي إلى القول إن: هذا يضع أمامنا جميعا كفلسطينيين وكفصائل فلسطينية تحدياً كبيراً واستعداداً للمواجهة.

وأكد أن الفلسطينيون لم يسلموا بهذا الأمر مطلقا، مشيراً إلى أنه وخلال: الهبات التي قادها أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل رأينا أن الحشود الكبيرة التي أتت من الأراضي المحتلة عام 67 والضفة كانت سبباً رئيساً في تأخير وإفشال أهداف عديدة للاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على المسجد الأقصى.. واستطاع أهلنا أن يثبتوا العديد من القضايا داخل المسجد الأقصى المبارك.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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