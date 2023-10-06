الاتحاد البرلماني العربي يدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

العالم- لبنان

وأعرب الأمين العام للاتحاد فايز الشوابكة في برقية إلى رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ عن أصدق مشاعر العزاء وخالص المواساة القلبية والوجدانية للشعب السوري، معبرا عن دعواته بالرحمة للشهداء الأبرار من المدنيين والعسكريين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وجدد الشوابكة التأكيد على الموقف التضامني الراسخ للاتحاد البرلماني العربي ووقوفه إلى جانب الشقيقة سورية في مصابها الأليم، مشيدا بالجهود الجبارة التي يبذلها الجيش السوري في سبيل الذود عن حدود الوطن وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في ربوع سورية.