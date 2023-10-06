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الخارجية الايرانية تدين التحرك السياسي والمنحاز للجنة نوبل للسلام

الخارجية الايرانية تدين التحرك السياسي والمنحاز للجنة نوبل للسلام
الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، على التحرك السياسي للجنة نوبل للسلام بمنح الجائزة لمواطنة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - ايران

وقال كنعاني الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفتها أحد مؤسسي الأمم المتحدة، تؤكد دائمًا على التحقيق الموضوعي للسلام على المستويات الإقليمية والعالمية، وتعزيز ثقافة السلام؛ لكنها لا تريد أبدًا إساءة استخدام السلام وتحقيقه.

وأضاف الكناني: الآن نرى أن لجنة نوبل للسلام حاولت منح جائزة السلام لشخص أدين بانتهاك القوانين بشكل متكرر وارتكاب أعمال إجرامية، ونحن ندين هذا الإجراء باعتباره خطوة سياسية ومغرضة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الايرانية: لقد ورد في بيان هذه اللجنة ادعاءات كاذبة وغير صحيحة حول التطورات في إيران.

يتبع..

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