السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد الفشل الكبير.. مطالبات "إسرائيلية" بإقالة رئيس الأركان "هاليفي"

بعد الفشل الكبير.. مطالبات
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

صدرت العديد من المطالبات من أوساط "إسرائيلية"، اليوم السبت 7-10-2023، بإقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال هرتسي هاليفي.

العالم - فلسطين

وذكرت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن العديد من المحللين الصهاينة قولهم: "على رئيس الأركان أن يقدم استقالته فوراً" .

ومن ناحيتها قالت صحيفة معاريف: الهجوم على إسرائيل فشل استخباراتي هائل صدم العالم".

واعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، أن المقاومة بغزة انتصرت في هذه الجولة من القتال.

وقال موقع والا العبري: "لقد انتصرت المقاومة بغزة بالفعل بهذه الجولة "وإن حقيقة تمكنها من مفاجأة أفضل المخابرات وأكثرها خبرة في العالم والاستهزاء بأقوى نظام أمني في الشرق الأوسط".

وبحسب الموقع العبري: "تمكنها من السيطرة على الحدث لساعات طويلة، لن تمحى من أذهان اللاعبين في المنطقة".

وأضاف موقع "والا": خشية كبيرة لدى جيش الاحتلال من تقدم أعداد من المقاومين المسلحين إلى مناطق أخرى بالداخل المحتلة".

وأوضح أنه، لا زالت هناك ٢٢ نقطة اشتباك لم يسيطر عليها حتى الآن.

وأشارت التقديرات الأمنية بأنه لا زالت ان القيادة "الإسرائيلية" في حالة بلبلة تامة في ظل الهجوم المباغت من غزة.

وكان قد أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.

وقال القائد العام للقسام في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم.

وأضاف الضيف: "ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال، كما قوبلت دعواتنا لصفقة تبادل انسانية برفض وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات".

وقال القائد العام للقسام : "قررنا وضع حد لكل جرائم الاحتلال وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب ونعلن عن عملية طوفان الأقصى واستهدفنا بالضربة الأولى خلال 20 دقيقة تجاوز فيه 5 الاف صاروخ".

روابط ذات صلة

هنية: "طوفان الأقصى" بدأ من غزة وسيمتد للضفة والخارج

كتائب القسام تعلن عن بدء عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق 5000 صاروخ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران تحصد الميدالية الذهبية العاشرة في دورة الالعاب الآسيوية

بعد الفشل الكبير.. مطالبات "إسرائيلية" بإقالة رئيس الأركان "هاليفي"

أنصار الله اليمنية تحيي المقاومة وتبارك خوضها معركة "طوفان الأقصى"

وزير الدفاع الإيراني: إزاحة الستار عن منظومة دفاعية جديدة قريباً

موقف أردوغان الباهت تجاه أحداث الاراضي المحتلة: ندعوكم لضبط النفس!

الإفراج عن 1.7 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية في لوكسمبورغ