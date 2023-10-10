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مستوطنون يستفزون المدنيين الفلسطينيين..

بالفيديو.. القاء زجاجات حارقة على منازل حي الشيخ جراح

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

ألقى مستوطن، فجر اليوم الثلاثاء، بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه المنازل في حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضح سكان الحي أن عند حوالي الساعة الثالثة فجرا، قام أحد المستوطنين بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه أحد المنازل.

وحسب "وكالة (معا) الاخبارية الفلسطينية"، قام المستوطنون قبل يومين بتحطيم زجاج أكثر من 6 مركبات في حي الشيخ جراح، ورغم أن الاهالي تمكنوا من الالحاق بأحد المستوطنين والإمساك به حتى حضور الشرطة، إلا أن الأخيرة اكتفت بالتحقيق الميداني معه وإخلاء سبيله على الفور.

وعلى مدار الساعة، يقوم المستوطنون باقتحام الحي والتجول فيه، ويتعمدون استفزاز السكان بالشتائم والحركات النابية.

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مستوطنون يستفزون المدنيين الفلسطينيين.. بالفيديو.. القاء زجاجات حارقة على منازل حي الشيخ جراح