بالفيديو.. توحش الاحتلال يطال المدنيين وسيارات الاسعاف والاعلاميين

العالم - خاص العالم

في محاولة للتغطية على الضربة الموجعة التي تلقاها الاحتلال الاسرائيلي جراء عملية طوفان الاقصى التي نفذها ابطال المقاومة الاسلامية في قطاع غزة والتي لا تزال متواصلة داخل الاراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال قصفه العشوائي على الابراج السكنية والمساجد و المدارس وسيارات الاسعاف في قطاع غزة.

وفي اليوم الرابع على التوالي شن طيران الاحتلال غارات جوية عنيفة على ارجاء مختلفة من قطاع غزة فيما جددت زوارق بحرية إسرائيلية قصفها لبعض مناطق القطاع.

لم تكن سيارات الاسعاف في مأمن من القصف العشوائي حيث استهدف الاحتلال اربع سيارات اسعاف كانت متواجدة لنقل المصابين في منطقة عبسان الكبيرة. كما طالت غارات الاحتلال مكاتب اعلامية عدة استشهد على اثرها ثلاثة صحفيين واصيب اخرون بجروح.

واعلنت مصادر فلسطينية استشهاد مواطنة واصابة اخرين بجروح جراء غارة اسرائيلية على منزلها في بلدة عبسان في دير البلح بقطاع غزة، بالاضافة الى اصابة عدد من المواطنين في غارة على مبنى سكني شرق محافظة خان يونس.

في سياق متصل حذرت الامم المتحدة من تفاقم الوضع الانساني في قطاع غزة معتبرة الحصار الكامل للقطاع الذي أعلنه وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.مشيرة الى استهداف اربع مدارس وثمانية مراكز طبية وأبراجا سكنية منذ السبت أدت الى سقوط ضحايا مدنيين.

هذا وتحدث وكالة الامم المتحدة لغوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا عن تصاعد النزوح الجماعي في مختلف أرجاء قطاع خلال الساعات الماضية جراء العدوان ليصل لأكثر من مائة وسبعة وثمانين ألف شخص.