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حملة تضامن عالمية واسعة مع أهالي قطاع غزة

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

تتقدم هذه الحلقة من برنامج هاشتاغ من قناة العالم والخاصة بعملية طوفان الأقصى، بتحية إكبار وإجلال لأرواح الإعلاميين والصحفيين الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

العالم هاشتاغ

الشهداء سعيد الطويل، هشام النواجحة، محمد جرغوم، محمد الصالحي، محمد صبح، أسعد شملخ، وابراهيم لافي.. لأرواحهم وأرواح كل الشهداء الرحمة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أوجد حالة غضب على مساحة العالم.. فالتظاهرات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية والرافضة لهمجية الاحتلال وصلت إلى بريطانيا والولايات المتحدة واليابان، حيث شهدت شوارع هذه الدول تظاهرات حاشدة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي واعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.

من أميركا اللاتينية رسالة تضامن وتأييد للشعب الفلسطيني.. من البرازيل وتشيلي متظاهرون أكدوا على أحقية القضية الفلسطينية ولاشرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفرق بين مدني وعسكري في عدوانه.

حملة تضامن عالمية واسعة على مواقع التواصل مع أهالي قطاع غزة.. الكاتب الأميركي "ناثان ترال" كتب على حسابه في منصة إكس: هذه الحرب لم تبدأ هذا الصباح.. لقد كان الأمر مستمرا منذ عقود.. إن سفك الدماء الذي نشهده اليوم ما هو إلا قمة جبل الجليد: جبل جليدي من عنف (إسرائيل) والقهر العرقي.. وسيستمر سفك الدماء طالما تجاهلنا الأسباب الجذرية.

المذيعة والاعلامية الأميركية "آبي مارتن" كتبت على حسابها أيضا: تشعر "إسرائيل" بالقلق الشديد من قيام وسائل التواصل الاجتماعي ببناء التعاطف مع الفلسطينيين، وتريد من الشباب حذف جميع تطبيقاتهم حتى لا يشككوا في قصف غزة وتحويله إلى غياهب النسيان.

الأكاديمي والضابط السابق في السي آي إي "فيليب جيرالدي" علق على إرسال واشنطن بارجة حربية إلى المنطقة: قد تكون هذه واحدة من أكثر اللحظات حزنا بالنسبة لي كأميركي يحب بلاده - المهرج بايدن الذي يرسل أسطولا لدعم إسرائيل في حملتها لتدمير سكان غزة الذين انتفضوا ضد تدمير أراضيهم على يد الدولة اليهودية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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