"حماس" تدعو الى النفير العاجل والتصدي لجيش الاحتلال

العالم-فلسطين

وقال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس: نهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومينا الأبطال، وكل من يستطيع حمل الحجر والسكين والسلاح، النفير العاجل والتصدي لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين يغيرون ويعتدون على قرانا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ودعا حمادة كل حر وشريف، "الانطلاق لردع هؤلاء المجرمين عن غيّهم في الاعتداء على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وقد رأينا جبنهم ووهنهم أمام أبطال شعبنا ومقاتلي كتائب القسام في غزّة العزّة و"غلافها".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء بغارات طيران الاحتلال إلى ما يزيد عن 1417 والإصابات إلى أكثر من 6268، منذ فجر السبت الماضي.