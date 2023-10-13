شاهد..'جاستن بيبر' يحرج نفسه بصورة من غزة!

العالم- فلسطين المحتلة

واستعان بيبر بصورة مزيفة للتعبير عن دعمه للكيان الإسرائيلي، عقب إطلاق عملية "طوفان الأقصى".

ونشر جاستن بيبر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الخاص على "إنستغرام"، صورة للمنازل المدمرة، أرفقها بتعليق يدعو من خلاله للدعاء للكيان الإسرائيلي. واستخدم فيه صورة من حملة القصف الإسرائيلي على غزة عام 2021، حيث ظهر برج مازال مدمراً إلى الآن على خرائط "غوغل".

وبعد هجوم عدد من نشطاء انستغرام، على بيبر، بسبب نشره منشورا مزورا، قام هذا الأخير بحذف الصورة واكتفى فقط بكتابة "ادعوا لأجل إسرائيل".

صورة من حملة القصف الإسرائيلي على غزة عام 2021

وفي وقت سابق حذفت الممثلة الأميركية جيمي لي كورتتس منشوراً مماثلاً قبل أيام بعد أن تفاجأت أن الأطفال الذين في الصورة ليسوا من الكيان الإسرائيلي بل من غزة، وذلك بعد استشهاد عشرات الأطفال في غزة بقصف إسرائيلي.

إذ استخدمت في منشورها صورة لأطفال فلسطينيين يفرون من الغارات الجوية لإظهار دعمها لإسرائيل.

وغفلت كورتتس عن تفاصيل الصورة التي التقطت في مدرسة فلسطينية في شمال غزة.

فسارعت على الفور إلى حذف المنشور بعد عاصفة انتقادات من متابعيها الذين أشاروا إلى الخطأ الذي ارتكبته.