بتنا نتوسط الساحة الإعلامية لفضح جرائم الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث خاص مع مراسل قناة العالم الإخبارية على هامش اجتماع بالعاصمة طهران لإحياء ذكرى الشهداء الصحفيين في غزة الذين راحوا ضحية إيصال الحقيقة، أشاد الوزير إسماعيلي بـالملحمة الكبيرة التي سطرها أبناء المقاومة في فلسطين، مؤكداً أن: الحديث حول المقاومة ومقارعة الكيان الصهيوني قضية مهمة تقع على عاتقنا الآن حيث كيف يجب أن نروي هذه الملحمة.

وأضاف: تعلمون أن الصهاينة وآلتهم الإعلامية والغربية يحاولون أن يستبدلوا مكان الضحية بالجلاد والجلاد بالضحية، وأن يظهروا الحق باطلا والباطل حقا، ويحاولون أن يستبدلون المظلوم بالظالم.. وأن يبرزوا هذا الكيان القاتل للأطفال على أنه بريء.

وأكد قائلاً: نحاول بشتى السبل وبعزم قوي وعزيمة كبيرة ومن أجل وحدة الصفوف بين الإعلاميين والمراسلين وأصحاب الأقلام من أجل أن نبين الحقائق للناس.

وفيما لفت إلى أن الأجواء الإعلامية العالمية قد تغيرت، قال إن الصهاينة يعملون الآن على الطريقة القديمة قبل 30 أو 40 عاما، وإنه رغم المؤامرات التي يبذلها الصهاينة ولكن الناس المسلمون وغير المسلمون يعرفون الكثير من الحقائق.. وكذلك الكثير من الشخصيات والمشاهير في مجالات مختلفة منها السينما والرياضة وما إلى ذلك باتوا يعرفون الحقيقة.

وأكد محمدمهدي إسماعيلي قائلاً: هناك حرب إعلامية على قدم وساق.. في الماضي كانت يدنا قصيرة في عالم الإعلام، ولكن الآن نحن نتوسط الساحة الإعلامية ولدينا مراسلونا الشجعان، الذين يذهبون إلى الخطوط الأمامية من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني.

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