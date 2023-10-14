كيف وصف الرئيس الروسي الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة؟

العالم-روسيا

ورأى بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكيك عاصمة قرغيزستان، أن "إسرائيل" تستعد لتقوم بما “يشبه حصار لينينغراد”، مؤكدا أن هذا غير مقبول.

وأضاف “نفهم منطق الأحداث، لكن علينا أن نفكر في السكان المدنيين”.

وأضاف “علينا أن نجد وسيلة للخروج من هذا الوضع. وهذا المخرج يمكن برأيي التوصل إليه من خلال الوساطة”، عارضا مساعدة موسكو.

وتقيم روسيا علاقات جيدة مع السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في آن، كما مع عدد من الأطراف الإقليميين مثل سوريا ومصر وإيران. وهي عضو في اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتي يفترض أن تؤدي دور الوساطة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان بوتين حذر في وقت سابق الجمعة من أن هجوما بريا إسرائيليا على قطاع غزة سيتسبب بـ”خسائر غير مقبولة على الإطلاق في صفوف المدنيين” الفلسطينيين.