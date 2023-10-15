أمير عبداللهيان يجتمع بإسماعيل هنية في الدوحة

العالم - إیران

وكان حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد وصل اليوم السبت الى الدوحة المحطة الرابعة من جولته الاقليمية ، حيث التقى بإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

ويأتي هذا اللقاء على خلفية التطورات الأخيرة في فلسطين وعملية طوفان الأقصى وعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

وكان أمير عبد اللهيان قد التقى في وقت سابق مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وعقد معه جولة من المباحثات .

وقال وزير الخارجية خلال لقاء مع نظيره القطري: إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، فلا يمكن لأحد أن يضمن بقاء الوضع في المنطقة على ما هو عليه.