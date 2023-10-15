تظاهرة شعبية في العاصمة تونس مساندة لطوفان الأقصى + فيديو

العالم – خاص بالعالم

لا شيء يوقف المد الشعبي الهادر في العاصمة تونس تضامنا مع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية.. مسيرات يومية لا تنتهي تزامنا مع قصف العدو الصهيوني للقطاع واستهداف الإعلام و للتنديد بالمواقف الغربية المساندة للجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين العزل.

وفي حديث لمراسلة قناة العالم قال عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة إن: الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، وإن الحق الفلسطيني طريقه الوحيد هو المقاومة لاسترجاع الحقوق.

وأكد أن أدوات الإجرام الصهيوني إنما هي "آليات الغطرسة التي عودت بها إسرائيل العالم.. الغطرسة التي لا تستثني أحداً.. لا أطفال ولا شيوخ ولا نساء."

المتظاهرون قاموا بتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء معبرين بتأثر واضح عن دعمهم للمقاومة المسلحة ولعملية طوفان الأقصى.

وقالت مواطنة تونسية في التظاهرة: "نحن مع فلسطين، كان بودنا أن يفتحوا لنا الأبواب.. كلنا فلسطينيين.. وتونس كل فلسطين."

فيما قال مواطن تونسي لمراسلتنا: "أنا في حالة انهيار.. ولكني في حالة وقف.. وأقول لكم من هنا من تونس من أرض الحرية أنتم شرف الإمة وشرف العروبة والإسلام.. للمرة المليون أكرر لكم التحية خالصة للسيد نصر الله ولإيران بالذات."

وقالت مواطنة فلسطينية من غزة شاركت بالتظاهرة إن: "الوضع صعب كثير.. هي هجرة ثانية.. هم عاشوا النكبة الثانية.. أهلي وإخوتي عاشوا نكبة ثانية.. أصعب اللحظات يعيشوها."

ما يجري في فلسطين لم يغب عن محادثات الرئيس قيس سعيد مع المسؤولين التونسيين خلال مراسم إحياء ذكرى الجلاء.. فيما غادرت أولى الطائرات العسكرية التونسية حاملة مواد صحية واغاثية إلى غزة.

وعلى هامش ذلك أوضح مصطفى الفرجاني مستشار الرئيس قيس سعيد أن: "أول طائرة عسكرية محملة بمساعدات صحية وأغذية وحليب للأطفال.. هذه المبادرة تعبر كما أذن به سيادة رئيس الجمهورية على وقوف الشعب التونسي والدولة التونسية إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وينتظر أن تتخذ التحركات الشعبية نسقا تصاعديا لاحقا.. فمهما ابتعدت المسافات وتنائت الأقطار لا شيء يهدئ من روع الشارع التونسي إزاء حرب الإبادة المنظمة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد المدنيين في غزة.. كما لا شيء يحد مدى الإحساس بالعزة والفخر إزاء بسالة المقاومة الفلسطينية المسلحة في معركتها الخالدة من أجل تحرير الأرض المقدسة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..